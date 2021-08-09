Стреляли из противотанковых гранатометов: боевики снова нарушили тишину на Донбассе

За минувшие сутки, 8 августа, в районе проведения ООС на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов наемников РФ пострадали районы вблизи четырех населенных пунктов.

Под Широкино боевики обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Под Светлодарском враг использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а под Новоалександровкой — из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки, 8 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

В то же время 7 августа в результате обстрелов боевиков один военный ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины, а в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата Орлан-10, пересекшего линию разграничения.