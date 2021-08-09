Гатили з протитанкових гранатометів: бойовики знову порушили тишу на Донбасі

За минулу добу, 8 серпня, в районі проведення ООС на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.
Внаслідок обстрілів найманців РФ постражали райони поблизу чотирьох населених пунктів.
Під Широкиним бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Під Світлодарськом ворог використав станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Поблизу Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а під Новоолександрівкою – з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За минулу добу, 8 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Водночас 7 серпня внаслідок обстрілів бойовиків один військовий ЗСУ загинув, ще двоє дістали поранення.
Російські найманці шість разів порушили режим тиші, а в Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарата Орлан-10, який перетнув лінію розмежування.