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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Гатили з протитанкових гранатометів: бойовики знову порушили тишу на Донбасі

ООС, Донбас

За минулу добу, 8 серпня, в районі проведення ООС на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів найманців РФ постражали райони поблизу чотирьох населених пунктів.

Під Широкиним бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Під Світлодарськом ворог використав станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а під Новоолександрівкою – з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, 8 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Водночас 7 серпня внаслідок обстрілів бойовиків один військовий ЗСУ загинув, ще двоє дістали поранення.

Російські найманці шість разів порушили режим тиші, а в Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарата Орлан-10, який перетнув лінію розмежування.

Джерело: Штаб ООС

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