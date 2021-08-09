Венгрия и Финляндия открыли границы для украинских туристов: что нужно для въезда

Еще две страны упростили правила въезда для граждан Украины.

Венгрия открыла границы еще в субботу, 7 августа. Сейчас для пересечения украинско-венгерской границы действуют исключительно требования, предусмотренные Кодексом шенгенских границ.

Речь идет о биометрическом паспорте, медицинской страховке, действующей на территории Европы, а также справке о финансовом обеспечении.

В то же время путешествие в Венгрию самолетом предусматривает наличие отрицательного теста на коронавирус (не позднее 72 часов) или сертификат о пройденной вакцинации венгерского или украинского образца. Это правило касается всех туристов, достигших 18-летнего возраста.

Финляндия открыла границы для украинцев в понедельник, 9 августа. В то же время страна вернула предыдущие ограничения для граждан других стран — Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура.

Для украинцев въезд на территорию Финляндии разрешено при наличии отрицательного теста на коронавирус (не позднее 72 часов): в случае отсутствия тест можно будет сдать тест на пограничном пункте контроля.

Также украинские туристы смогут предъявить сертификат о полной вакцинации любым из доступных в Украине препаратов:

Pfizer-BionTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson&Johnson;

Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Также пограничники разрешат въезд в Финляндию лицам, имеющим справку о том, что переболели Covid-19 по меньшей мере пол года назад.