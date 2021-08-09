Угорщина та Фінляндія відкрили кордони для українських туристів: що потрібно для в’їзду

Ще дві країни спростили правила в’їзду для громадян України.

Угорщина відкрила кордони ще в суботу, 7 серпня. Наразі для перетину українсько-угорський кордону діють виключно вимоги, передбачені Кодексом Шенгенських кордонів.

Йдеться про біометричний паспорт, медичну страховку, яка діє на території Європи, а також довідку про фінансове забезпечення.

Водночас подорож до Угорщини літаком передбачає наявність негативного тесту на коронавірус (не пізніше 72 годин) або сертифікат про пройдену вакцинацію угорського чи українського зразка. Це правило стосується усіх туристів, які досягли 18-річного віку.

Фінляндія відкрила кордони для українців у понеділок, 9 серпня. Водночас країна повернула попередні обмеження для громадян інших країн – Азербайджану, Південної Кореї, Японії, Молдови, Сербії та Сінгапуру.

Для українців в’їзд на територію Фінляндії дозволено за наявності негативного тесту на коронавірус (не пізніше 72 годин): у разі відсутності тест можна буде здати тест на прикордонному пункті контролю.

Також українські туристи зможуть пред’явити сертифікат про повну вакцинацію будь-яким із доступних в Україні препаратів:

Pfizer-BionTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson&Johnson;

Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Також прикордонники дозволять в’їзд до Фінляндії особам, які мають довідку про те, що перехворіли на Covid-19 щонайменше пів року тому.