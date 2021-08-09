Внешнее независимое оценивание (ВНО) играет определяющую роль при поступлении в высшие учебные заведения. Высокий результат тестирования открывает для абитуриента большой выбор университетов, а также позволяет получать образование за государственный счет. Но часто подготовка к ВНО сопровождается стрессом или неправильным подходом, что в итоге усложняет жизнь будущему студенту.

Факты ICTV собрали несколько рекомендаций, которые позволят сдать ВНО на высокие баллы.

Подготовку к ЗНО лучше не откладывать в долгий ящик. К тестированию следует начать готовиться как минимум за год. Еще раньше подготовку лучше начать, если вы сдаете такие предметы, как история Украины, география и биология. Эти предметы учат начиная с пятого и шестого класса, поэтому знания, полученные 5 лет назад, можно не вспомнить во время сдачи теста.

Помните, что подготовка по любому предмету должна быть систематичной. Поэтому нужно соблюдать установленный график и время занятий. Оптимальный режим — занятия дважды в неделю по одному часу или по полтора часа.

ВНО создают так, чтобы охватить всю программу с пятого по 11 класс. Повторять и готовиться к тестированию нужно в такой же последовательности. Но важно учитывать, какие темы входят в тесты ВНО, а какие нет.

Не стоит штурмовать книжный рынок за год или два до ВНО. Новые сборники по подготовке появляются зачастую за 4-5 месяцев до тестирования. Все, что есть в продаже до Нового года, — перепечатки прошлогодних сборников. Но их также можно использовать, однако помните, что эти сборники не учитывают последних изменений МОН.

Самое главное — не паниковать. Это может существенно повлиять на итоговый результат. Не слушайте истории и том, что тесты будут чрезвычайно сложными. Все можно решить при должной подготовке и дисциплине.