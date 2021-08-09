Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) відіграє визначальну роль під час вступу до вищих навчальних закладів. Високий результат тестування відкриває для абітурієнта великий вибір університетів, а також дає змогу отримувати освіту державним коштом. Але часто підготовка до ЗНО супроводжується стресом або неправильним підходом, що в підсумку ускладнює життя майбутньому студенту.

Факти ICTV зібрали кілька рекомендацій, які дадуть змогу скласти ЗНО на високі бали.

Підготовку до ЗНО краще не відкладати на безвік. До тестування варто почати готуватися як мінімум за рік. Ще раніше підготовку слід почати, якщо ви здаєте такі предмети, як історія України, географія та біологія. Ці предмети вчать, починаючи з п’ятого та шостого класу, тому знання, отримані п’ять років тому, можна не згадати під час складання тесту.

Пам’ятайте, що підготовка з кожного предмету повинна бути систематичною. Тому потрібно дотримуватися встановленого графіка і часу занять. Оптимальний режим – заняття двічі на тиждень по одній годині або по півтори години.

ЗНО створюють так, щоб охопити всю програму з п’ятого по 11 клас. Повторювати та готуватися до тестування потрібно у такій самій послідовності. Але потрібно враховувати, які теми входять в тести ЗНО, а які ні.

Не варто штурмувати книжковий ринок за рік або два до ЗНО. Нові збірники з підготовки з’являються найчастіше за 4-5 місяців до тестування. Все, що є в продажу до Нового року, – передруки торішніх збірок. Але їх також можна використовувати, однак пам’ятайте, що ці збірники не враховують останніх змін МОН.

Найголовніше – не панікувати. Це може суттєво вплинути на підсумковий результат. Не слухайте історії на кшталт того, що тести будуть надзвичайно складними. Всі завдання можна розв’язати за належної підготовки та дисципліни.