На некоторых въездах в Киев выставили блокпосты и бронетехнику

В Киеве началась активная фаза командно-штабных учений, к которым привлечены подразделения Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины.

Из-за учений на некоторых въездах в столицу выставили блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов.

— Развернут командный пункт управления, который находится в единой коммуникационной системе с органами управления всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, задействованных в учениях, — сообщили в МВД.

Учения предусматривают охрану критически важных объектов, боевые задачи, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице. Они продлятся до 13 августа.

Масштабные военные учения в Николаевской области

В Николаевской области 9 августа стартовали масштабные военные учения на полигоне Широкий лан.

Здесь тренируется истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация, которая отрабатывает высадку десанта и ракетные стрельбы.

Во время учений на полигоне Широкий лан испытали также реактивные артсистемы и противотанковые ракетные комплексы Джавелин, Стугна и Корсар.