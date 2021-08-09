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Факты / Видео / Украина
Софія Зінов'єва |

Авиация, беспилотники и ПТРК: на Николаевщине прошли масштабные военные учения

В Николаевской области стартовали масштабные военные учения на полигоне Широкий лан.

Здесь тренируется истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотный авиация, отрабатывают высадку десанта и ракетные стрельбы.

За ходом учений наблюдал президент Владимир Зеленский, в частности за тем, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта.

В маневрах приняли участие и беспилотные летательные аппараты Bayraktar которые Украина недавно получила от Турции. Похожая техника помогла Азербайджана освободить Нагорный Карабах.

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Во время учений на Широком лане испытали также реактивные артсистемы и противотанковые ракетные комплексы Джавелин, Стугна и Корсар.

Президенту также продемонстрировали, как механизированная бригада сухопутных войск освобождает населенный пункт от диверсантов и ведет бой с силами противника, который прибег к контратаки.

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