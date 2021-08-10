Церемония прощания с художником и директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом состоится 11 августа во дворе музея с 10.00 до 12.00.
В Одесском художественном музее попросили всех, кто хочет прийти и попрощаться с Ройтбурдом быть в масках и сохранять социальную дистанцию.
Для всех, кто не сможет присоединиться к церемонии прощания вживую, музей организует прямую трансляцию на собственных страницах в Facebook и YouTube.
В музее добавили, что в этот день заведение для посетителей работать не будет.
Украинский художник Александр Ройтбурд умер 8 августа на 60-м году жизни в результате тяжелой болезни.
Ройтбурд — представитель южноукраинской художественной школы и постмодернизма. Он возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года.
За это время частично отремонтировали здание культурного учреждения, провели несколько масштабных выставок и существенно пополнили коллекцию музея.
Музей под его руководством активно поддерживали меценаты, что позволило отреставрировать картины, а многие полотна получили новое обрамление.
Источник: Одесский художественный музей