Церемонія прощання з художником та директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня у дворі музею з 10.00 до 12.00.

В Одеському художньому музеї попросили всіх, хто хоче прийти і попрощатися із Ройтбурдом бути у масках та зберігати соціальну дистанцію.

Для усіх, хто не зможе приєднатися до церемонії прощання наживо, музей організує пряму трансляцію на власних сторінках у Facebook та YouTube.

У музеї додали, що в цей день заклад для відвідувачів працювати не буде.

Український художник Олександр Ройтбурд помер 8 серпня на 60-му році життя внаслідок важкої хвороби.

Ройтбурд – представник південноукраїнської художньої школи та постмодернізму. Він очолив Одеський художній музей у березні 2018 року.

За цей час частково відремонтували будівлю культурного закладу, провели кілька масштабних виставок та суттєво поповнили колекцію музею.

Музей під його керівництвом активно підтримували меценати, що дозволило відреставрувати картини, а багато полотен отримали нове обрамлення.

Джерело: Одеський художній музей