В Донецкой области погиб мирный житель во время вражеского обстрела

Во время обстрела боевиками села Новоселовка Вторая в Донецкой области погиб местный житель.

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что погибшему было 86 лет.

— Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинский общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения, — написал Кириленко на Facebook-странице.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

8 августа, в районе проведения ООС на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов наемников РФ разрушены районы вблизи четырех населенных пунктов.

В Широкино боевики обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Во Светлодарске враг использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.