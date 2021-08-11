В Донецкой области погиб мирный житель во время вражеского обстрела

Во время обстрела боевиками села Новоселовка Вторая в Донецкой области погиб местный житель.
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что погибшему было 86 лет.
— Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинский общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения, — написал Кириленко на Facebook-странице.
На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.
8 августа, в районе проведения ООС на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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