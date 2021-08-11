На Донеччині загинув мирний житель під час ворожого обстрілу

Під час обстрілу бойовиками села Новоселівка Друга в Донецькій області загинув місцевий житель.

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що загиблому було 86 років.

– Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження, – написав Кириленко на Facebook-сторінці.

На місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.

8 серпня, в районі проведення ООС на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів найманців РФ постраждали райони поблизу чотирьох населених пунктів.

Під Широкиним бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Під Світлодарськом ворог використав станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.