За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Сейчас воин находится в медицинском учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

В результате обстрела из артиллерийских систем (калибра 122 мм) обесточены Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Последний населенный пункт остался еще и без водоснабжения.

В Новоселовке Второй погиб местный 86-летний житель, повреждены частные дома и домохозяйства.

Вблизи Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Мироновского враг, помимо прочего, стрелял еще и из ручных противотанковых гранатометов, а в направлении Песков – со стрелкового оружия.

Пересек линию разграничения между Донецкой и Луганской областью вражеский беспилотник типа Орлан-10.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Обо всех нарушениях уведомлена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Утром 12 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения полиции сводных отрядов за сутки проверили 4 398 транспортных средств, 4 469 человек (из которых 4 259 – с помощью информационного центра).

В территориальные подразделения доставили одного человека для проверки на причастность к вооруженным формированиям РФ.

В течение 11 августа полицейские выявили 48 административных правонарушений и раскрыли 27 преступлений.

Через контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на временно оккупированную территорию Украины перешел 1 341 человек, через КПВВ Счастье – 20 человек.

На подконтрольную Украине территорию прибыло 1 265 человек.

Источник: Штаб ООС