Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілів один військовий дістав вогнепальні осколкові поранення. Нині воїн перебуває в медичному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Унаслідок обстрілу з артилерійських систем (калібру 122 мм) знеструмлені Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Останній населений пункт залишився ще й без водопостачання.

У Новоселівці Другій загинув місцевий 86-річний житель, пошкоджені приватні оселі та домогосподарства.

Поблизу Луганського російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Миронівського ворог, крім іншого, стріляв ще й із ручних протитанкових гранатометів, а в напрямку Пісків – зі стрілецької зброї.

Перетнув лінію розмежування між Донецькою та Луганською областю ворожий безпілотник типу Орлан-10.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення повідомлено спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Уранці 12 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи поліції зведених загонів за добу перевірили 4 398 транспортних засобів, 4 469 осіб (із яких 4 259 – за допомогою інформаційному центру).

До територіальних підрозділів доставили одну особу для перевірки на причетність до збройних формувань РФ.

Протягом 11 серпня поліцейські виявили 48 адміністративних правопорушень та розкрили 27 злочинів.

Через контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська на тимчасово окуповану територію України перейшла 1 341 особа, через КПВВ Щастя – 20 осіб.

На підконтрольну Україні територію прибуло 1 265 осіб.

Джерело: Штаб ООС