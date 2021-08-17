На Донбассе погиб украинский военный

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.
Вследствие вражеских обстрелов от огнестрельного ранения погиб один украинский военный.
Возле Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино украинские позиции обстреливали из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе Водяного, что на Приазовье, боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По состоянию на утро 17 августа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Украинские позиции обстреливали из стрелкового оружия и минометов 120-го калибра. На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил открывали огонь.
Источник: ООС
Фото: ООС