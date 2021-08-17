На Донбасі загинув український військовий

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів від вогнепального поранення загинув один український військовий.

Біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного українські позиції обстрілювали зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Станом на ранок 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Українські позиції обстрілювали зі стрілецької зброї та мінометів 120-го калібру. На ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: ООС

Фото: ООС