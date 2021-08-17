17 августа в Черновицкой области запустили четвертый гидроагрегат Днестровской ГАЭС в генераторном режиме. В церемонии запуска принял участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Сегодня не просто включили блок и он заработал. Это событие в энергетике накануне евроинтеграции и включения в европейскую энергосеть ENTSO-E по сохранению нашей национальной безопасности в области энергетики и соблюдения принятой правительством стратегии энергетической безопасности Украины, – подчеркнул глава правительства.

Четвертый блок будет обеспечивать надежную маневренную мощность, объемом 324 МВт, в генераторном режиме.

В насосном режиме гидроагрегат должен заработать ко Дню энергетики, который будет отмечаться 22 декабря.

– Надеюсь, что сегодняшнее событие даст дополнительный режим определенной безопасности для нашей энергосети, когда избыточная ночная энергия будет обрабатываться этим блоком и позже в пиковые нагрузки снова отдаваться в сеть путем работы в генераторном режиме, – пояснил премьер-министр.

Основное оборудование гидроагрегата –на 80% украинское.

– Конечно, есть сложные электронные системы от подрядчиков. Но я убежден, что украинские предприятия очень быстро освоят и смогут изготавливать украинские аналоги, что для нас очень важно, – отметил Денис Шмыгаль.

На ГАЭС создано 430 рабочих мест, более 1 тыс. работников работают в подрядных организациях. В смежных производствах при подготовке оборудования и комплектации станции в целом были привлечены десятки тысяч человек.

Активное строительство на Днестровской ГАЭС началось после 2010 года. Четвертый гидроагрегат начали строить в 2019 году. Сейчас уже готова шахта для строительства пятого энергоблока.

Согласно проекту станция будет состоять из семи гидроагрегатов, общей мощностью 2 268 МВт.

Стоимость проекта строительства только четвертого агрегата составляет более 7 млрд грн.

После завершения строительства семи гидроагрегатов Днестровская ГАЭС станет крупнейшей гидроаккумулирующей электростанцией станцией Европы и шестой в мире.