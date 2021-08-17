17 серпня в Чернівецькій області запустили четвертий гідроагрегат Дністровської ГАЕС у генераторному режимі. У церемонії запуску взяв участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Сьогодні не просто увімкнули блок і він запрацював. Це подія в енергетиці напередодні євроінтеграції та включення до європейської енергомережі ENTSO-E щодо збереження нашої національної безпеки в галузі енергетики та дотримання ухваленої урядом стратегії енергетичної безпеки України, – наголосив очільник уряду.

Четвертий блок забезпечуватиме надійну маневрову потужність, обсягом 324 МВт, у генераторному режимі.

У насосному режимі гідроагрегат має запрацювати до Дня енергетики, який відзначатиметься 22 грудня.

– Сподіваюсь, що сьогоднішня подія дасть додатковий режим певної безпеки для нашої енергомережі, коли надлишкова нічна енергія буде оброблятись цим блоком і пізніше в пікові навантаження знову віддаватиметься в мережу шляхом роботи в генераторному режимі, – пояснив прем’єр-міністр.

Основне обладнання гідроагрегата – на 80% українське.

– Звичайно, є складні електронні системи від підрядників. Але я переконаний, що українські підприємства дуже швидко опанують та зможуть виготовляти українські аналоги, що для нас дуже важливо, – зазначив Денис Шмигаль.

На ГАЕС створено 430 робочих місць, понад 1 тис. працівників працюють у підрядних організаціях. У суміжних виробництвах під час підготовки обладнання та комплектації станції загалом було залучено десятки тисяч людей.

Активне будівництво на Дністровській ГАЕС розпочалося після 2010 року. Четвертий гідроагрегат почали будувати в 2019 році. Нині вже готова шахта для будівництва п’ятого енергоблоку.

Згідно з проектом станція складатиметься із семи гідроагрегатів, загальною потужністю 2 268 МВт.

Вартість проекту будівництва лише четвертого агрегату становить понад 7 млрд грн.

Після завершення будівництва семи гідроагрегатів Дністровська ГАЕС стане найбільшою гідроакумулюючою електростанцією станцією Європи та шостою в світі.