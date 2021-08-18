Парад на День Независимости 2021 — как проходит репетиция в Киеве 18 августа (ФОТО, ВИДЕО)

В среду, 18 августа, в Киеве стартовала репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Основные мероприятия должны пройти на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также на Трухановом острове, где 24 августа запустят артиллерийский салют.

На видео видно, как большая колонна военной техники следует с улицы Жилянской, вероятно, на Крещатик, где состоятся главные репетиции парада.

Перекрыто движение и много военной техники: в Киеве проходит репетиция парада / 2 фотографии

Подготовка ко Дню независимости в самую разгаре. Так, военные тренируются петь государственный гимн. Видно, как они, стоя в шеренгах с высоко поднятой головой, на всю улицу поют гимн.

Также военные тренируются шагать. Кроме того, на видео можно увидеть, что рядом с ними есть служебные собаки, которые, вероятно, также примут участие в торжественном параде 24 августа.

Всего запланировано три главные репетиции — 18, 20 и 22 августа. Во время них будут ограничивать движение транспорта ориентировочно с 15.30 до 1.15.

Как идет подготовка ко Дню Независимости Украины

В Украине уже несколько дней идет активная подготовка к 30-летию провозглашения независимости. Так, 12 августа на территории ГП Антонов состоялась первая генеральная репетиция военного парада.

Во время репетиции военные тренировались шагать колоннами и разворачивать огромный национальный флаг.

Накануне начали подготовку к празднику и Воздушные силы с привлечением самолетов и вертолетов. 11 августа на аэродроме Васильков стартовал главный этап подготовки.

Подробнее о подготовке ко Дню Независимости Украины, и какие мероприятия в этот день состоятся — читайте в наших материалах.