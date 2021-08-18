Парад на День Незалежності 2021 – як проходить репетиція у Києві 18 серпня (ФОТО, ВІДЕО)

У середу, 18 серпня, у Києві стартувала репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Основні заходи мають пройти на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також на Трухановому острові, де 24 серпня запустять артилерійський салют.

Оновлено 18.00. Підготовка до Дня незалежності у саму розпалі. Так, військові тренуються співати державний гімн. Видно, як вони, стоячи у шеренгах з високо піднятою головою, на всю вулицю співають його.

Окрім того, на відео можна побачити, що поруч з військовими є службові собаки, які, ймовірно, також візьмуть участь в урочистому параді 24 серпня.

Також військові тренуються крокувати із прапорами в руках та під пісні в центрі столиці.

На відео видно, як велика колона військової техніки прямує з вулиці Жилянської, ймовірно, на Хрещатик, де відбудуться головні репетиції параду.

Перекритий рух та багато військової техніки: у Києві проходить репетиція параду / 2 фотографии

Загалом заплановано три головні репетиції – 18, 20 та 22 серпня. Під час них обмежуватимуть рух транспорту орієнтовно з 15.30 до 1.15.

Як триває підготовка до Дня незалежності України

В Україні вже декілька днів триває активна підготовка до 30-річчя проголошення незалежності. Так, 12 серпня на території ДП Антонов відбулась перша генеральна репетиція військового параду.

Під час репетиції військові тренувалися крокувати колонами та розгортати велетенський національний прапор.

Напередодні почали підготовку до свята і Повітряні сили із залученням літаків та гелікоптерів. 11 серпня на аеродромі Васильків стартував головний етап підготовки.

Детальніше про підготовку до Дня Незалежності України, та які заходи у цей день відбудуться – читайте у наших матеріалах.