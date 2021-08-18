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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Правительство одобрило стратегию развития Донбасса до 2030 года

Шмигаль, Кабмін

Около 350 страниц, на которых изложено, как будут развиваться подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей в течение ближайших лет. Кабмин 18 августа принял Стратегию экономического развития Донбасса на период до 2030 года, представленную на заседании правительства вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым.

По его словам, документом предусмотрено создание на этих территориях условий и возможностей для развития граждан, общин и бизнеса, как и в других регионах.

— Мы предлагаем достаточно амбициозную стратегию преобразований. В ней предлагается качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных территориях, но после деоккупации мероприятия стратегии могут быть масштабированы и на временно оккупированные, — отметил Резников.

Среди основных направлений:

  • развитие реального сектора экономики, индустриализации и инноваций;
  • развитие критической инфраструктуры и логистики;
  • формирование регионального рынка труда;
  • налаживание коммуникаций.

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Фото: Правительственный портал

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