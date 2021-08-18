Уряд схвалив стратегію розвитку Донбасу до 2030 року

Близько 350 сторінок, на яких викладено, як розвиватимуться підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей протягом найближчих років. Кабмін 18 серпня схвалив Стратегію економічного розвитку Донбасу на період до 2030 року, представлену на засіданні уряду віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.

За його словами, документом передбачено створення на цих територіях умов і можливостей для розвитку громадян, громад та бізнесу, як і в інших регіонах.

– Ми пропонуємо досить амбітну стратегію перетворень. У ній пропонується якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про підконтрольні території, але після деокупації заходи стратегії можуть бути масштабовані і на тимчасово окуповані, – наголосив Резніков.

Серед основних напрямків:

розвиток реального сектору економіки, індустріалізації та інновацій;

розбудова критичної інфраструктури та логістики;

формування регіонального ринку праці;

налагодження комунікацій.