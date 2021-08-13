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Факты / Видео / Украина
Тетяна Забожко |

Военные ВСУ развенчали мифы о русскоязычном Донбассе

Украинские военные в зоне ООС продемонстрировали журналистам Фактов ICTV, как противостоят пропаганде оккупантов о якобы русскоязычном Донбассе.

Тем, кто еще ждет так называемый “русский мир”, бойцы с готовностью показывают, что он несет с собой.

Для этого ведут съемочную группу в детскую комнату в одном из разбитых вражескими минами домов.

– Яркий пример того, до чего доводит “русский мир”, – отмечает военный Вооруженных сил Украины Вячеслав.

Затем мужчина поднимает с пола старенькую детскую книжку.

– Книга – на украинском языке. Вы же понимаете, что сюда ее не военнослужащие принесли? Это относительно того, что этот регион считается русскоязычным. Я по-русски скажу: Это лишний раз доказывает, что на самом деле Донбасс – это Украина, – отмечает военный.

Общаясь с журналистом Фактов ICTV, переходит на русский язык и киевлянин Сергей, потому что он и его побратимы уверены: украинское телевидение смотрят и по ту сторону фронта. Поэтому, чтобы его слова там все растолковали верно, лаконично замечает:

– Территория наша, мы ее отстоим.

На Донбассе оккупанты после нескольких дней мощных атак уменьшили количество обстрелов, но не меткость.

Украинский военный, которого ранили 12 августа, – в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по украинским позициям.

Фото: Штаб ООС

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