Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана с эвакуированными гражданами

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД вылетел сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабула в Афганистане.

В десять утра самолет находился на аэродроме Исламабад в Пакистане, сообщили на странице командования Воздушных сил ВСУ.

Сколько граждан вернут в Украину пока уточняют.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации украинцев и иностранцев из Афганистана.

Украина и еще 25 стран сделали щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска.

Об этом заявил и поблагодарил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ