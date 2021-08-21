Украинский Ил-76МД вылетел из Афганистана с эвакуированными гражданами

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД вылетел сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабула в Афганистане.
В десять утра самолет находился на аэродроме Исламабад в Пакистане, сообщили на странице командования Воздушных сил ВСУ.
Сколько граждан вернут в Украину пока уточняют.
Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации украинцев и иностранцев из Афганистана.
Украина и еще 25 стран сделали щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска.
Об этом заявил и поблагодарил представитель Госдепа США Нед Прайс.