Украина делает все возможное для того, чтобы забрать своих граждан с территории Афганистана. По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, Владимир Зеленский контролирует эту ситуацию лично.

Никифоров отметил, что Украина одной из первых вывезла из Афганистана украинцев и граждан других стран, которым могла угрожать опасность.

По его мнению, Украина неоднократно доказывала, что не оставляет своих граждан на произвол судьбы. Например, можно вспомнить освобождение украинских граждан в Грузии.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Украина и Турция смогли эвакуировать режиссерку Сахру Карими из Афганистана на территорию Киева. Девушку пригласили на Киевский саммит первых леди и джентльменов, запланированный на 23 августа.

Никифоров отметил, что сейчас Украина получила около сотни обращений. В то же время в Афганистане находятся 12 украинцев, которые работали по субконтрактам от ООН на военной базе возле Кабула. По словам политика, сейчас граждане — в безопасности.

Кроме того, в Кабуле находится два украинских самолета. Среди них — военный и гражданский, которые ждут возможности вылететь домой. Правительство договаривается об этом с различными сторонами, подчеркнул Никифоров.