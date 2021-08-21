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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Український Іл-76МД вилетів з Афганістану з евакуйованими громадянами

Український Іл-76МД вилетів з Афганістану з евакуйованими громадянами

Український військово-транспортний літак Іл-76МД вилетів сьогодні, 21 серпня, з аеропорту Кабула в Афганістані.

О десятій ранку літак знаходився на аеродромі Ісламабад в Пакистані, повідомили на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ.

Скільки громадян евакуйовують та час їхнього повернення в Україну уточнюється.

Літак Повітряних сил ЗС України перебуває на Близькому і Середньому Сході з місією евакуації українців та іноземців з Афганістану.

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Україна та ще 25 країн зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику. Про це заявив і подякував представник Держдепу США Нед Прайс.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ

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