Український Іл-76МД вилетів з Афганістану з евакуйованими громадянами

Український військово-транспортний літак Іл-76МД вилетів сьогодні, 21 серпня, з аеропорту Кабула в Афганістані.

О десятій ранку літак знаходився на аеродромі Ісламабад в Пакистані, повідомили на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ.

Скільки громадян евакуйовують та час їхнього повернення в Україну уточнюється.

Літак Повітряних сил ЗС України перебуває на Близькому і Середньому Сході з місією евакуації українців та іноземців з Афганістану.

Україна та ще 25 країн зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику. Про це заявив і подякував представник Держдепу США Нед Прайс.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ