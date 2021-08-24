На военном параде в Киеве показали беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина недавно закупила в Турции. Эти боевые единицы значительно усиливают обороноспособность Украины в Азово-Черноморском регионе.

Эта техника выполняет разведывательные и ударные функции, способна нести различное вооружение. Она эффективна при обнаружении наземных объектов с воздуха, наблюдения за ними, передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени.

Также с помощью беспилотника можно поразить наземные или надводные объекты врага.

Что известно о Bayraktar

Беспилотный летательный аппарат поступил в Украину в рамках соглашения, подписанного с Турцией. В мае журналисты, нардепы и представители оборонного сектора посетили завод Bayraktar в Турции и проконтролировали подготовку беспилотников к транспортировке.

Bayraktar TB2 активно использовались во время военных действий в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

Во время проверки в июле Bayraktar TB2 показал высокие результаты. В Минобороны ранее отметили, что эти боевые единицы имеют на порядок повысить защитные способности ВМС Украины.