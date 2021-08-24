В День Независимости над Крещатиком пролетела авиация стран-партнеров Украины. Среди них были многоцелевые вертолеты UH-60 Черный ястреб Вооруженных сил Словацкой Республики.

Также киевляне могли увидеть военно-транспортный самолет C-27JSpartan Воздушных сил Словакии, предназначенный для перевозки взвода десанта или эвакуации 36 раненых.

Кроме того, над Крещатиком пролетели многофункциональные легкие истребители Военно-воздушных сил Республики Польша F-16. Эти самые массовые истребители четвертого поколения находятся на вооружении 24 стран мира.

Завершила праздничный парад ко Дню Независимости группа истребителей МиГ-29 в сопровождении многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon Королевских воздушных сил Великобритании.

Во время парада по случаю Дня Независимости Украины 2021 в небе над Киевом пролетела и украинская авиация, представленная самолетами Воздушных сил Сухопутных войск, Военно-морских сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также над Крещатиком пролетел самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 Мрія.