У День Незалежності над Хрещатиком пролетіла авіація країн-партнерів України. Серед них були багатоцільові вертольоти UH-60 Чорний яструб Збройних сил Словацької Республіки.

Також кияни могли побачити військово-транспортний літак C-27JSpartan Повітряних сил Словаччини, призначений для перевезення взводу десанту або евакуації 36 поранених.

Крім того, над Хрещатиком пролетіли багатофункціональні легкі винищувачі Військово-повітряних сил Республіки Польща F-16, які є наймасовішими винищувачами четвертого покоління і перебувають на озброєнні 24 країн світу.

Завершили святковий парад до Дня Незалежності група винищувачів МіГ-29 у супроводі багатоцільових винищувачів четвертого покоління Eurofighter Typhoon Королівських повітряних сил Великої Британії.

Під час параду з нагоди Дня Незалежності України 2021 у небі над Києвом пролетіла і українська авіація, представлена літаками Повітряних сил Сухопутних військ, Військово-морських сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також над Хрещатиком пролетів найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 Мрія.