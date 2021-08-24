Во время парада по случаю Дня Независимости Украины 2021 украинская авиация пролетела в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

Особенностью 30 юбилейного воздушного парада является то, что участие в нем одновременно принимают авиация Воздушных сил Сухопутных войск, Военно-морских сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, государственного предприятия Антонов и государств-партнеров.

В воздух над Киевом взлетели вертолеты Ми-8 отдельной бригады армейской авиации Херсон, группа вертолетов Ми-24 отдельной бригады армейской авиации Броды, подразделение морских многоцелевых вертолетов берегового базирования Ми-14 10-й морской авиационной бригады.

Также над Крещатиком пролетел самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия. А еще у киевлян была возможность увидеть в небе над столицей бронированные штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые высокоманевренные истребители Су-27.

От международных партнеров участие в параде 24 августа приняли UH-60 BlackHawk (американский тактический многоцелевой вертолет), C-27JSpartan военно-воздушных сил Словакии и истребители Eurofighter Typhoon.