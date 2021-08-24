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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Умер Владимир Бондаренко — бывший народный депутат и председатель Киевской городской администрации

Умер Владимир Бондаренко — бывший народный депутат и председатель Киевской городской администрации

В возрасте 68 лет скончался бывший народный депутат и председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Первой о смерти Бондаренко сообщила депутат фракции Батькивщина в Киевском городском совете Татьяна Мелихова в Facebook.

— Ушел из жизни близкий мне человек — Владимир Дмитриевич Бондаренко… Надежный друг, хороший семьянин. Соболезную семье, — написала Мелихова.

Она также добавила, что Владимир Бондаренко был патриотом Украины — активным участником Оранжевой революции и Евромайдана.

— Основатель етнокомплекса Украинское село, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, председатель депутатской фракции ВО Батькивщина в Киевсовете, председатель Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации ВО Батькивщина… Все невозможно перечислить, — добавила Татьяна Мелихова.

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Фото: ВО Батькивщина

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