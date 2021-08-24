У віці 68 років помер колишній народний депутат та голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Першою про смерть Бондаренка повідомила депутат фракції Батьківщина у Київській міській раді Тетяна Меліхова у Facebook.

– Пішла з життя близька мені людина – Володимир Дмитрович Бондаренко… Надійний друг, гарний сім’янин. Співчуваю родині, – написала Меліхова.

Вона також додала, що Володимир Бондаренко був патріотом України – активним учасником Помаранчевої революції та Євромайдану.

– Засновник етнокомплексу Українське село, народний депутат України, депутат Київради декількох скликань, голова депутатської фракції ВО Батьківщина у Київраді, голова Київської міської державної адміністрації, голова Київської міської партійної організації ВО Батьківщина… Все неможливо перелічити, – додала Тетяна Меліхова.

Фото: ВО Батьківщина