Під час параду з нагоди Дня Незалежності України 2021 українська авіація пролетіла у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів.

Особливістю 30 ювілейного повітряного параду є те, що участь у ньому одночасно беруть авіація Повітряних сил Сухопутних військ, Військово-морських сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, державного підприємства Антонов і держав-партнерів.

У повітря над Києвом злетіли вертольоти Мі-8 окремої бригади армійської авіації Херсон, група вертольотів Мі-24 окремої бригади армійської авіації Броди, підрозділ морських багатоцільових вертольотів берегового базування Мі-14 10-ї морської авіаційної бригади.

Також над Хрещатиком пролетів найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 Мрія. А ще у киян була можливість побачити у небі над столицею броньовані штурмовики Су-25, фронтові бомбардувальники Су-24 і багатоцільові високоманеврені винищувачі Су-27.

Від міжнародних партнерів участь у параді 24 серпня взяли UH-60 BlackHawk (американський тактичний багатоцільовий вертоліт), C-27JSpartan військово-повітряних сил Словаччини і винищувачі Eurofighter Typhoon.