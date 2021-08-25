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Факти / Україна
Валентина Летяк |

ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі багато важкої артилерії

ОБСЄ

Місія ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях Луганської та Донецької областей багато важкого озброєння.

Згідно зі звітом СММ ОБСЄ за 24 серпня, 12 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу) розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння, ОБСЄ зафіксувала 35 танків та 21 гаубицю.

Крім того, 16 бойових броньованих машин і одну зенітну установку виявили зокрема в житлових кварталах, що заборонено п. 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року про розміщення важкого озброєння і військової техніки.

На День Незалежності, 24 серпня, внаслідок обстрілу російських найманців у зоні ООС на Донбасі загинув український військовий. Ще одного бійця поранено.

Це сталося у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

За даними штабу ООС, стан пораненого оцінюється як задовільний.

Джерело: ОБСЄ

Фото: Depositphotos

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