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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Российские оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе — разведка

найманці РФ ("Л/ДНР")

В течение текущей недели на полигонах на временного оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей украинская разведка фиксирует значительную активность российских наемников — командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность своих подразделений.

В частности боевики проводят интенсивные учения по вождению боевых машин, с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений.

Проводится также огневая подготовка с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометным расчетов.

Кроме того, продолжаются командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва.

По данным ГУР Минобороны Украины, мероприятия по боевой подготовке контролирует комиссия командования 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Фото: Depositphotos

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