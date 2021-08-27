Российские оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе — разведка

В течение текущей недели на полигонах на временного оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей украинская разведка фиксирует значительную активность российских наемников — командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность своих подразделений.

В частности боевики проводят интенсивные учения по вождению боевых машин, с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений.

Проводится также огневая подготовка с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометным расчетов.

Кроме того, продолжаются командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва.

По данным ГУР Минобороны Украины, мероприятия по боевой подготовке контролирует комиссия командования 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.