Російські окупанти посилили бойову підготовку на Донбасі – розвідка

Протягом поточного тижня на полігонах на тимчасового окупованих територіях Донецької та Луганської областей українська розвідка фіксує значну активність російських найманців – командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність своїх підрозділів.

Зокрема бойовики проводять інтенсивні навчання з водіння бойових машин, з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів.

Проводиться також вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.

Крім того, тривають командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву.

За даними ГУР Міноборони України, заходи з бойової підготовки контролює комісія командування 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Днями місія ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях Луганської та Донецької областей також багато важкого озброєння.

Йдеться про 12 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу), що розміщені в порушення ліній відведення. За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння, знаходяться 35 танків та 21 гаубиця.