В Харьковской области видели иностранный ударный беспилотник

Ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства проводил облет над Харьковским регионом.

Служба безопасности Украины зафиксировала беспилотник и призвала местных жителей немедленно сообщать о подозрительных лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры.

— В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Просим безотлагательно сообщать в управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции -102 или другим удобным способом — призвали в управлении СБ Украины в Харьковской области.

Также СБУ призвала не игнорировать тех, кто интересуется военными объектами, зданиями органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

Накануне Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в Укрзализныце. Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на оккупированной части Луганской области.