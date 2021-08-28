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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Харьковской области видели иностранный ударный беспилотник

В Харьковской области видели иностранный ударный беспилотник

Ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства проводил облет над Харьковским регионом.

Служба безопасности Украины зафиксировала беспилотник и призвала местных жителей немедленно сообщать о подозрительных лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры.

— В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Просим безотлагательно сообщать в управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции -102 или другим удобным способом — призвали в управлении СБ Украины в Харьковской области.

Также СБУ призвала не игнорировать тех, кто интересуется военными объектами, зданиями органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

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