Ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва проводив обліт над Харківським регіоном.

Служба безпеки України зафіксувала безпілотник і закликала місцевих жителів негайно повідомляти про підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури.

– У зв’язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Просимо невідкладно повідомляти до управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, на телефон довіри СБУ (057) 700 34 50, Національної поліції -102 або іншим зручним способом, – закликали в управлінні СБ України в Харківській області.

Також СБУ закликала не ігнорувати тих, хто цікавиться військовими об’єктами, будівлями органів влади й управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

Напередодні Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в Укрзалізниці. Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на окупованій частині Луганської області.