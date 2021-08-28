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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

В Харківській області побачили іноземний ударний безпілотник

В Харківській області побачили іноземний ударний безпілотник

Ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва проводив обліт над Харківським регіоном.

Служба безпеки України зафіксувала безпілотник і закликала місцевих жителів негайно повідомляти про підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури.

– У зв’язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Просимо невідкладно повідомляти до управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, на телефон довіри СБУ (057) 700 34 50, Національної поліції -102 або іншим зручним способом, – закликали в управлінні СБ України в Харківській області.

Також СБУ закликала не ігнорувати тих, хто цікавиться військовими об’єктами, будівлями органів влади й управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

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Напередодні Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в Укрзалізниці. Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на окупованій частині Луганської області.

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