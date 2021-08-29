Умер тяжело раненый на Донбассе подполковник Александр Петраковский

Сегодня, 29 августа, после продолжительной болезни, вызванной ранением на Донбассе, умер Герой Украины, офицер 8-го полка специального назначения подполковник Александр Петраковский.
Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило, что Александр Петраковский ценой собственного здоровья летом 2014 спас целую колонну армейцев под Луганском.
— Несмотря на тяжелое ранение, он выносил из-под обстрела раненых бойцов и продолжал руководить подразделением, — рассказали очевидцы.
Семь лет Александр, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за его жизнь.
Подвиг героя Александра Петраковского
20 июля 2014 разведывательная группа под командованием Александра, которая обеспечивала прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона Айдар к аэропорту Луганска, попала в засаду в районе города Счастье и вступила в бой, чтобы позволить колонне пройти запасным путем.
В бою Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место.
После боя солдат обнаружил на шлеме семь вмятин от осколков.
— Если бы не командирский шлем, то не остался бы в живых, — сказал он тогда.
Между тем, через несколько минут после того, как офицер отдал свой шлем разведчику, ему в голову попал осколок мины.
Несмотря на тяжелое ранение, он выносил из-под обстрела раненых бойцов и продолжал руководить подразделением.
Колонна без потерь прорвалась сквозь засаду врага.
После ранения в голову Александр впал в кому. Но благодаря действиям врачей впоследствии стал на ноги. За семь лет герой пережил десятки тяжелых операций, длительную реабилитацию.
За этот подвиг Указом президента Украины от 4 декабря 2014 офицер был отмечен высшей наградой — званием Героя Украины.
С 2014 года года боец был прикован к постели. Проходил лечение во Львове, Польше, Израиле и США.
Побратим Олександра Виктор Муженко также выразил слова соболезнования родным героя в Facebook.
— Он боролся за Украину, за жизнь и боевых побратимов! Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память! Пусть его душа покоится с Богом, — написал он.