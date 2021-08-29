Умер тяжело раненый на Донбассе подполковник Александр Петраковский

Сегодня, 29 августа, после продолжительной болезни, вызванной ранением на Донбассе, умер Герой Украины, офицер 8-го полка специального назначения подполковник Александр Петраковский.

Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило, что Александр Петраковский ценой собственного здоровья летом 2014 спас целую колонну армейцев под Луганском.

— Несмотря на тяжелое ранение, он выносил из-под обстрела раненых бойцов и продолжал руководить подразделением, — рассказали очевидцы.

Семь лет Александр, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за его жизнь.

Подвиг героя Александра Петраковского

20 июля 2014 разведывательная группа под командованием Александра, которая обеспечивала прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона Айдар к аэропорту Луганска, попала в засаду в районе города Счастье и вступила в бой, чтобы позволить колонне пройти запасным путем.

В бою Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место.

После боя солдат обнаружил на шлеме семь вмятин от осколков.

— Если бы не командирский шлем, то не остался бы в живых, — сказал он тогда.

Между тем, через несколько минут после того, как офицер отдал свой шлем разведчику, ему в голову попал осколок мины.

Несмотря на тяжелое ранение, он выносил из-под обстрела раненых бойцов и продолжал руководить подразделением.

Колонна без потерь прорвалась сквозь засаду врага.

После ранения в голову Александр впал в кому. Но благодаря действиям врачей впоследствии стал на ноги. За семь лет герой пережил десятки тяжелых операций, длительную реабилитацию.

За этот подвиг Указом президента Украины от 4 декабря 2014 офицер был отмечен высшей наградой — званием Героя Украины.

С 2014 года года боец был прикован к постели. Проходил лечение во Львове, Польше, Израиле и США.

Побратим Олександра Виктор Муженко также выразил слова соболезнования родным героя в Facebook.