Помер тяжко поранений на Донбасі підполковник Олександр Петраківський

Сьогодні, 29 серпня, після довготривалої хвороби, викликаної пораненням на Донбасі, помер Герой України, офіцер 8-го полку спеціального призначення підполковник Олександр Петраківський.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило, що Олександр Петраківський ціною власного здоров’я влітку 2014 року врятував цілу колону армійців під Луганськом.

– Попри важке поранення, він виносив з-під обстрілу поранених бійців і продовжував керувати підрозділом, – розповіли очевидці.

Сім років Олександр, його рідні та близькі, десятки благодійників і волонтерів боролися за його життя.

Подвиг героя Олександра Петраківського

20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра, яка забезпечувала проходження колони техніки Збройних Сил та сил добровольчого батальйону Айдар до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила в бій, щоб колона пройшла запасним шляхом.

У бою Олександр Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених в безпечне місце.