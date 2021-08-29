Помер тяжко поранений на Донбасі підполковник Олександр Петраківський

Сьогодні, 29 серпня, після довготривалої хвороби, викликаної пораненням на Донбасі, помер Герой України, офіцер 8-го полку спеціального призначення підполковник Олександр Петраківський.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило, що Олександр Петраківський ціною власного здоров’я влітку 2014 року врятував цілу колону армійців під Луганськом.
– Попри важке поранення, він виносив з-під обстрілу поранених бійців і продовжував керувати підрозділом, – розповіли очевидці.
Сім років Олександр, його рідні та близькі, десятки благодійників і волонтерів боролися за його життя.
Подвиг героя Олександра Петраківського
20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра, яка забезпечувала проходження колони техніки Збройних Сил та сил добровольчого батальйону Айдар до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила в бій, щоб колона пройшла запасним шляхом.
У бою Олександр Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених в безпечне місце.
Після бою солдат виявив на шоломі сім вм’ятин від осколків.
– Якби не командирський шолом, то не залишився б живий, – сказав він тоді.
Між тим, за кілька хвилин після того, як офіцер віддав свій шолом розвіднику, йому в голову влучив осколок міни.
Попри важке поранення, він виносив з-під обстрілу поранених бійців і продовжував керувати підрозділом.
Колона скористалась боєм і без втрат прорвалася крізь засідку ворога.
Після поранення в голову Олександр впав у кому. Але завдяки діям лікарів згодом став на ноги. За сім років герой пережив десятки важких операцій, тяжку і тривалу реабілітацію.
За цей подвиг указом президента України від 4 грудня 2014 року офіцер був відзначений найвищою нагородою – званням Герой України.
Однак після цього військовий пройшов десятки найскладніших хірургічних операцій і тривалу реабілітацію. З 2014 року він прикутий до ліжка. Проходив лікування у Львові, Польщі, Ізраїлі та США.
Побратим Олександра Віктор Муженко також висловив слова співчуття у Facebook.
– Він боровся за Україну, за життя і бойових побратимів! Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять! Нехай його душа спочиває з Богом, – написав він.