Строительство госграницы, безопасная школа и цифровизация: Монастырский о приоритетах МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский назвал приоритетные проекты для МВД.

Среди них строительство государственной границы, полицейский офицер общины, создание европейского хаба по пожаротушению и добровольных пожарных дружин, безопасная школа и цифровизация.

Еще один проект, по словам главы МВД, касается организации пространства общения полицейского и гражданина на территории полицейского участка.

— Частью этого проекта является Сustody Records. Это проект постоянной электронной фиксации всех действий относительно задержанных, с момента фактического задержания гражданина до момента его выхода из полицейского участка, — объяснил Монастырский.

Кроме того, по словам главы МВД, в Украине в рамках проекта безопасная школа планируют увеличить количество патрульной полиции и службы охраны возле учебных заведений. Также в школах может появиться специалист по безопасности.

Еще одним приоритетным направлением работы для МВД будет цифровизация. Денис Монастырский рассчитывает на большой прорыв и максимальное дистанцирование гражданина и чиновника как при предоставлении госуслуг, так и в случае фиксации административных правонарушений.