Будівництво держкордону, безпечна школа і цифровізація: Монастирський про пріоритети МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав пріоритетні проекти для МВС.

Серед них будівництво державного кордону, поліцейський офіцер громади, створення європейського хабу з пожежогасіння і добровільних пожежних дружин, безпечна школа і цифровізація.

Ще один проект, за словами очільника МВС, стосується організації простору спілкування поліцейського і громадянина на території поліцейської дільниці.

– Частиною цього проекту є Сustody Records. Це проект постійної електронної фіксації всіх дій щодо затриманих, з моменту фактичного затримання громадянина до моменту його виходу з поліцейської дільниці, – пояснив Монастирський.

Крім того, за словами очільника МВС, в Україні в межах проекту безпечна школа планують збільшити кількість патрульної поліції і служби охорони біля навчальних закладів. Також у школах може з’явитися фахівець з безпеки.

Ще одним пріоритетним напрямом роботи для МВС буде цифровізація. Денис Монастирський розраховує на великий прорив і максимальне дистанціювання громадянина і чиновника як під час надання держпослуг, так і в разі фіксації адміністративних правопорушень.