28 серпня бойовики кілька разів обстріляли прифронтову Авдіївку. Гатили навмисне по цивільних районах міста. Тоді поранення отримали одразу вісім українських військовослужбовців. Та це був лише початок. Бо протягом тижня продовжили обстрілювати навіть посеред білого дня.

Експерти вважають, що причини таких загострень суто геополітичні та пов’язані з візитом президента Зеленського до США.

– Це могло дійсно бути просто нагадування, що ви можете їхати собі куди хочете, а ситуація на Донбасі залежить від нас, – каже журналіст Віталій Портніков.

Врегулювання конфлікту на Донбасі опинилося на дипломатичному роздоріжжі, а нормандський та мінський формат узагалі втрачають свою силу. До того ж лідери четвірки не збираються вже два роки. Розмови ж щодо запрошення до нормандського формату інших великих держав, так і залишилися на рівні розмов.

Також в Україні впевнені, що допомогти з розв’язанням питання Донбасу може США. Проте Вашингтон до жодних форматів залучатися зовсім не поспішає. Але й вплив Штатів на Росію обмежується виключно політичними методами, що розв’язує руки Кремлю.

Росія, окрім підтримання постійної військової напруги, грає у власну гру, яка пов’язана з гібридною анексією окупованих територій – тобто не лише збройною, але й гуманітарною. Її основним елементом стала масова роздача російського громадянства мешканцям окупованих районів Донбасу.

– За підрахунками російських структур МВС, там зараз проживає понад 600 тис. власників російських паспортів, спрощених громадян, якщо їх можна так назвати, – каже експерт московського Центру Карнегі Костянтин Скоркін.

Нещодавно власникам цих російських корочок дали можливість брати участь у вересневих виборах Державної Думи. Щоправда, відкривати виборчі дільниці на Донбасі не наважилися, боючись підставитись під нові санкції. Натомість усі бажаючі можуть проголосувати дистанційно.

Окрім всього цього, Росія організовує спільно з Білоруссю військові навчання Захід-2021. А це так чи інакше може бути підготовкою до бойових дій проти України.

У сумі з усіма факторами: загостренням на передовій, видачі російських паспортів та військовим навчанням, фактично відбувається цементування конфлікту, якому важко щось протидіяти. Тож поки дипломатичне роздоріжжя ризикує затягнутися на довгі роки, а значить і розраховувати Україні варто насамперед на себе.