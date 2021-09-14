На днях секретарь СНБО Алексей Данилов поддержал идею перехода украинского языка с кириллицы на латиницу. По его словам, это одна из фундаментальных вещей, которые необходимо внедрить сегодня.

Заявление Данилова о переходе украинского языка на латинский алфавит вызвало шквал обсуждений. На эту тему дискутируют политики, историки, языковеды и другие граждане.

По мнению некоторых людей, такой шаг больше приблизит Украину к Европе. Другие же считают, что переход на латиницу — это потеря украинской культуры и традиций.

Факты ICTV вместе с языковедами выяснили, нужен ли Украине переход на латинский алфавит, что это изменит и какие проблемы может вызвать.

Переход на латиницу: насколько реальна идея Данилова

Директор Института языкознания имени А. Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк не видит перспектив у идеи Данилова по поводу латиницы. По мнению языковеда, такой шаг не сделает Украину ближе к ЕС.

— Я не вижу оснований совершать какие-то действия в этом направлении, ведь те, кто предлагают это, не консультировались с языковедами. Им так кажется, что это путь в Европу. На самом деле если бы он был так прост, то очень легко было бы попасть в Европу. Он гораздо сложнее.

Ажнюк отмечает, что переход на латиницу будет сложным прежде всего из-за психологического восприятия. Кроме того, придется заново создавать правописание, которое и в действующем формате пережило долгую историю.

— Это не то, что можно менять, как костюм — в среду один, в четверг другой. Это очень прочная часть языка и наследия, она в каком-то смысле сакральная. Мы ее получили вместе с религией в нашем конкретном случае. И Священное писание долгое время было основным видом текстов, которые читались украинцами. Поэтому это важно.

Преподаватель украинского языка Ирина Кевлюк также не считает эту идею реалистичной и такой, что приблизит Украину к Европе. По ее мнению, переход на латиницу не объединит нацию, а наоборот.

— С латиницей потеряется доступ к историческим текстам, через 100-200 лет только историки и некоторые филологи будут ими интересоваться. Объединит ли это нацию? Думаю, нет. Люди еще больше будут склоняться к “русскому миру” … Считаю, что кириллица — это фундамент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Это язык наших предков.

Не первое предложение

Алексей Данилов — не первый, кто предложил перейти на латиницу. В 2018 году эта тема была на слуху.

Тогда министр иностранных дел Павел Климкин призвал к дискуссии по поводу латинского алфавита. Но в парламентском комитете по вопросам науки и образования ответили, что есть более важные вопросы.

Тогдашний заместитель председателя комитета Александр Спиваковский подчеркнул, что для этого понадобится много ресурсов, ведь придется переписывать учебники, методички и весь образовательный материал.

По мнению Богдана Ажнюка, идея никогда не реализовывалась, ведь не было поддержки ни со стороны общества, ни со стороны профильных специалистов.

— Такие идеи высказывались многократно в разных местах, но никогда не приобретали настолько движущей силы, которая была бы поддержана обществом, даже интеллигенцией, имеющей знания в этой сфере.

В феврале 2021 года против замены кириллицы на латиницу высказалась глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская. Она спрогнозировала, что Украина не будет переходить на другую азбуку, ведь это приведет к потере письменной культуры.

— Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры.

Иностранный опыт

В ХХ веке на латинский алфавит перешли немало тюркских стран. В Турции этот процесс начался в 1928 году в рамках языковой реформы, инициатором которой был президент Мустафа Ататюрк. Целью инициативы было очистить турецкий язык от заимствований из арабского и иранского и подчеркнуть национальную идентичность.

В Азербайджане постепенная замена кириллицы на латиницу стартовала в 1992 году, а завершилась в 2001-м.

Туркменистан и Узбекистан также внедрили инициативу. Но процесс имел ряд трудностей, некоторое время в странах одновременно использовались две азбуки. В частности, в Туркменистане реформа имела негативное влияние на образование. Например, ученики 1 класса учили латинский алфавит, а на следующий год — кириллицу, ведь учебников для 2 класса еще не было.

В Молдове кириллицу заменили на латиницу в 1989 году.

В 2017 году о переходе на латиницу объявил Казахстан. Первый президент Нурсултан Назарбаев подписал соответствующий указ, согласно которому казахский язык должен перейти на латинский алфавит до 2025 года. После изменений название Республики Казахстан будет писаться так — Qazaqstan Respy’blikasy.

Сербия же использует одновременно два алфавита, но статус официального алфавита имеет кириллица. В других же сферах преобладает латиница, поэтому власти предложили ввести штрафы за ее использование в компаниях, государственных и образовательных учреждениях, а также в СМИ.

По мнению языковеда Ажнюка, в этом случае Украине стоит обратить внимание на примеры других стран, которые с уважением и трепетом относятся к своим национальным графическим системам, хотя они сильно отличаются от латиницы.

— Например, Израиль, где иврит был возрожден после 11 веков такой функциональной летаргии. Китай, Япония. Ближе нам народы, как Грузия и Армения.

Идею о переходе украинского языка на латинский алфавит Алексей Данилов выразил в одном из интервью. После его публикации секретарь СНБО признался, что не ожидал такой реакции со стороны общества.

Данилов обрадовался, что в Украине много неравнодушных и активных людей, поэтому готов продолжить дискуссию.