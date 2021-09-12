Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине следовало бы ввести латиницу вместо кириллицы.

Такое заявление он сделал в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос одного из слушателей.

– Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, — отметил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов сообщил, что выступает за функционирование двух языков в Украине: по его мнению, английский должен быть обязательным.

– Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть, — пояснил свою позицию секретарь СНБО.

Недавно спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович озвучил идею о переименовании Украины на Русь-Украина. По его мнению, такая инициатива поможет отобрать бренд “русских” у Российской Федерации.

Впоследствии предложение Арестовича попытался объяснить член партии Слуга народа Юрий Камельчук. По словам нардепа, идея о переименовании – это троллинг в адрес России.

В то же время историк и народный депутат от фракции Европейская Солидарность Владимир Вятрович отметил, что идея о переименовании вредна и негативно повлияет на внешнеполитическое положение Украины.

Фото: СНБО