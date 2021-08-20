Ткаченко: популяризация украинского языка должна быть приоритетом

20 августа 2021 года презентован Национальный онлайн-проект по тестированию и изучению украинского языка, что является результатом сотрудничества Министерства культуры и информационной политики Украины, Украинского культурного фонда и Ассоциации инновационного и цифрового образования.

Теперь пользователи уже существующей экосистемы изучения языка смогут отслеживать свои достижения с помощью онлайн-тестирования.

— Мягкая украинизация – путь к повышению использования государственного языка в стране. Не только в работе или учебе, а в повседневной жизни. Продвижение языка как ключевого фактора нашей идентичности и создание экосистемы этому будет способствовать однозначно. Мы должны осознавать ценность собственной речи и иметь возможность изучать ее в удобное способом, — отметил Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики.

Национальная платформа представляет собой сборник эффективных онлайн и офлайн ресурсов, а также мобильных приложений, как для украинцев, которые хотят повысить уровень владения украинским языком, так и для иностранцев, которые стремятся его изучить с нуля.

Все ресурсы созданы на базе Украинского правописания 2019 года.

В рамках данной экосистемы уже работает несколько сервисов:

— Данная система создана по инновационной технологии адаптивного тестирования, что позволяет за короткое время точно определить свой уровень владения украинским языком, согласно языковым стандартам, — объясняет исполнительный директор Ассоциация инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Мария добавляет, что периодическая проверка собственного прогресса является важной мотивацией для постоянного совершенствования украинского языка. Они ожидают, что в течение сентября этот тест пройдет не менее 1 тыс. человек.

Национальный онлайн-проект по тестированию и изучению украинского языка победил на открытом конкурсе УКФ.

— Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям, украинский язык ежегодно будет звучать качественнее и мощнее, охватывая все больше людей и стран!,- отметил заместитель исполнительного директора УКФ Дмитрий Решетченко.

Пройти тестирование по уровню владения украинским языком можно на сайте.