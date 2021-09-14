Со следующей недели Закарпатье будет причислено к желтому уровню опасности. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Анатолий Полосков.

– Ситуация с заболеваемостью Covid-19 существенно ухудшается. Смогут работать только те заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины, – отметил глава ОГА.

Учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты на карантин.

– Дети из таких садиков и школ будут вынуждены находиться дома, родители будут вынуждены отказываться от работы, потому что будет необходимо находиться вместе с детьми. Вынужденно будут дома и студенты, – объясняет Анатолий Полосков.

Тем временем глава Закарпатской облгосадминистрации сообщает, что ситуацию еще можно исправить, если работники образования сделают первую дозу прививки на этой неделе.

– В противном случае учебные заведения будут закрыты, и образовательный процесс приостановлен до достижения установленного уровня вакцинации, – заявил он.

80% педагогов получили прививки в Великобийганской, Великодобронской, Колочавской, Межгорной, Синевирской территориальных общинах.

В Тячевской и Чопской общинах осталось только по одной школе с недостижимым уровнем вакцинации.

Не обеспечено необходимого уровня вакцинации ни в одной школе в 21 территориальной общине.