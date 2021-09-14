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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

На Закарпатті заявили про закриття шкіл та садочків на карантин

На Закарпатті заявили про закриття шкіл та садочків на карантин

Із наступного тижня Закарпаття буде зараховано до жовтого рівня небезпеки. Про це повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков.

– Ситуація із захворюваністю на Covid-19 суттєво погіршується. Зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини, – зазначив очільник ОДА.

Заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, будуть закриті на карантин.

– Діти з таких садочків і шкіл будуть вимушені знаходитися вдома, батьки будуть вимушені відмовлятися від роботи, тому що буде необхідно перебувати разом із дітьми. Вимушено будуть вдома і студенти, – пояснює Анатолій Полосков.

Натомість голова Закарпатської облдержадміністрації повідомляє, що ситуацію ще можна виправити, якщо працівники освіти зроблять першу дозу щеплення на цьому тижні.

– В іншому випадку заклади освіти будуть зачинені, і освітній процес призупинений до досягнення встановленого рівня вакцинації, – заявив він.

80% освітян отримали щеплення у Великобийганській, Великодобронській, Колочавській, Міжгірській, Синевирській територіальних громадах.

У Тячівській і Чопській громадах залишилося тільки по одній школі з недосягнутим рівнем вакцинації.

Не забезпечено необхідного рівня вакцинації в жодній школі у 21 територіальній громаді.

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