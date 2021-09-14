Із наступного тижня Закарпаття буде зараховано до жовтого рівня небезпеки. Про це повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков.

– Ситуація із захворюваністю на Covid-19 суттєво погіршується. Зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини, – зазначив очільник ОДА.

Заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, будуть закриті на карантин.

– Діти з таких садочків і шкіл будуть вимушені знаходитися вдома, батьки будуть вимушені відмовлятися від роботи, тому що буде необхідно перебувати разом із дітьми. Вимушено будуть вдома і студенти, – пояснює Анатолій Полосков.

Натомість голова Закарпатської облдержадміністрації повідомляє, що ситуацію ще можна виправити, якщо працівники освіти зроблять першу дозу щеплення на цьому тижні.

– В іншому випадку заклади освіти будуть зачинені, і освітній процес призупинений до досягнення встановленого рівня вакцинації, – заявив він.

80% освітян отримали щеплення у Великобийганській, Великодобронській, Колочавській, Міжгірській, Синевирській територіальних громадах.

У Тячівській і Чопській громадах залишилося тільки по одній школі з недосягнутим рівнем вакцинації.

Не забезпечено необхідного рівня вакцинації в жодній школі у 21 територіальній громаді.