Погода в Украине 16 сентября, в четверг, продолжает быть сухой и относительно теплой. Местами возможен туман и переменная облачность.

По прогнозам синоптиков, теплее всего в этот день будет в западных областях, холодное всего — на Севере.

На жителей восточных областей ждет достаточно теплая и солнечная погода. Температура воздуха от +18 до +21 днем ​​и от +6 до +10 ночью.

На Западе синоптики прогнозируют самую теплую погоду. Температура будет колебаться +20…+24 днем ​​и +8…+11 ночью.

А вот в северных областях будут самые холодные ночи, однако без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+20, а ночью опустятся до +5…+7.

Также теплое осеннее солнце будет греть на Юге. Днем воздух прогреется до +23, а ночью температура спадет до +14.

На жителей центральных областей ждет ночное похолодание. Дневная температура достигнет отметки +21, а вот ночная составит +7.

Погода в Киеве 16 сентября спокойная, солнце будет прятаться за облаками. Дневная температура составит от +20 до +22, ночная — от +7 до +9.

Кроме того, синоптики прогнозируют в конце этой недели осеннее похолодание в Украине. Так, с 17 сентября ожидаются дожди, обусловленные мощным циклоном.

Поэтому со следующей недели, вероятно, можно ожидать значительного снижения температуры на всей территории страны.