Погода в Україні 16 вересня, у четвер, продовжує бути сухою та відносно теплою. Місцями можливий туман та мінлива хмарність.

За прогнозами синоптиків, найтепліше цього дня буде у західних областях, найхолодніше – на Півночі.

На жителів східних областей чекає досить тепла та сонячна погода. Температура повітря становитиме від +18 до +21 вдень та від +6 до +10 вночі.

На Заході синоптики прогнозують найтеплішу погоду. Температура коливатиметься +20…+24 вдень та +8…+11 вночі.

А от у північних областях будуть найхолодніші ночі, однак без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+20, а вночі опустяться до +5…+7.

Також тепле осіннє сонце грітиме на Півдні. Вдень повітря прогріється до +23, а вночі температура спаде до +14.

На жителів центральних областей чекає нічне похолодання. Денна температура сягатиме позначки +21, а от нічна становитиме +7.

Погода у Києві 16 вересня спокійна, сонце ховатиметься за хмарами. Денна температура становитиме від +20 до +22, нічна – від +7 до +9.

Окрім того, синоптики прогнозують наприкінці цього тижня осіннє похолодання в Україні. Так, з 17 вересня очікуються дощі, обумовлені потужним циклоном.

Тому з наступного тижня, ймовірно, можна очікувати значного зниження температури на всій території країни.